03.02.2017 Wesseling. Bei einem schweren Unfall auf der A555 in Richtung Bonn ist am Morgen in Wesseling ein 34-Jähriger ums Leben gekommen. Die Sperrung der Autobahn wurde wieder aufgehoben.

Am Freitagmorgen ist es auf der A555 in Höhe Wesseling um 6:10 Uhr zu einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Transporter gekommen. Laut Polizeiangaben ist ein 34-jähriger Mann bei dem Versuch, die Autobahn zu Fuß zu überqueren, mit einem Kastenwagen kollidiert. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der Fußgänger hatte zunächst aus Richtung Wesseling kommend die Fahrstreifen Richtung Köln überquert. Auf dem mittleren Fahrstreifen Richtung Bonn kam es zu dem tödlichen Zusammenstoß mit dem 33-jährigen Fahrer des Kastenwagens. Der Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß körperlich unverletzt, er wurde von den Rettungskräften noch vor Ort psychologisch betreut.

Die A555 Richtung Bonn blieb bis 9 Uhr gesperrt, es kam zu langen Staus und Verkehrsbehinderungen rund um die Anschlußstelle Wesseling. (Sebastian Laubert)