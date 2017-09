Nach schwerem Verkehrsunfall in Köln

Köln. Bei einem Autounfall in Köln in der Nacht zu Freitag hat ein Autofahrer seine schwer verletzt Beifahrerin zurückgelassen und ist zu Fuß geflüchtet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.09.2017

Am frühen Freitagmorgen ereignete sich gegen 4.30 Uhr auf der Bergisch-Gladbacher Straße in Köln ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau in einem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Der 34-jährige Fahrer hatte eine rote Ampel überfahren und war dadurch mit seinem Wagen mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei Köln am Freitag mitteilte.

Das Auto wurde gegen einen Schildermast geschleudert. Der Fahrer des Autos flüchtete zu Fuß, konnte aber von der Polizei gefasst werden. Seine 20-jährige Beifahrerin wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Sie konnte von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut der Feuerwehr war das Auto an der Kreuzung Bergisch-Gladbacher Straße/Herler Ring stadtauswärts unterwegs.

Die nähere Umgebung wurde mit Wärmebildkameras abgesucht, um auszuschließen, dass der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert worden war. Die Suche blieb zunächst erfolglos. Später konnte die Polizei berichten, dass der Fahrer sich von der Einsatzstelle entfernt hatte und aufgegriffen worden war. Er war unverletzt.

(Mit Material von dpa)