Bewaffneter Mann bedrohte Polizei

03.01.2018 Wermelskirchen. Am Mittwochmorgen kontaktierte der 26-Jährige telefonisch die Polizei und drohte an, Polizeibeamte der Wache Burscheid zu erschießen.

Ein 26-jähriger bewaffneter Mann aus Wermelskirchen hat mit einem Drohanruf bei der Polizei für Aufregung gesorgt. Gegen 5.30 Uhr am Mittwochmorgen kündigte er an, die Beamten auf der Wache Burscheid erschießen zu wollen, teilte die Polizei mit. Kurze Zeit später hatten Polizisten den Mann ausfindig gemacht, er war auf der Schillerstraße unterwegs.

Er war in der Innenstadt unterwegs und hielt eine Waffe in der Hand. Da er den Angaben zufolge nicht auf Warnschüsse reagierte, schoss einer der Beamten auf den 26-Jährigen und verletzte ihn. Der Mann wurde nach der Erstversorgung in einem Krankenhaus versorgt. Sein Motiv war vorerst unklar. Das Polizeipräsidium Köln hat die kriminalpolizeilichen Ermittlungen übernommen und wird die weiteren Maßnahmen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Köln durchführen. (dpa)