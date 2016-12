Kreditkartendiebstahl in Bonn

01.12.2016 Bonn. Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, mit einer zuvor gestohlenen Kreditkarte am 20.09.2016 in Bonn-Endenich an einem Bankautomaten Geld abgehoben zu haben. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera fotografiert.

Ein bisher unbekannter Mann hat eine Kreditkarte gestohlen. Damit hat er in Endenich an einem Geldautomaten Geld abgehoben und wurde dabei von der Überwachungskamera fotografiert. Mit diesem Foto fahndet nun die Bonner Polizei nach dem Mann und bittet in der Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt diesen Mann? Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Foto: Überwachungskamera / Bonner Polizei

Da die Identität des Tatverdächtigen nicht ermittelt werden konnte, veröffentlicht die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto des Unbekannten und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat 36, Tel.: 0228 / 15-0.

Die Polizei warnt zudem vor Taschendieben und fordert die Menschen auf, den Dieben das Leben schwer zu machen, indem Sie beispielsweise Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm geklemmt tragen und mit dem Verschluss zum Körper. (ga)