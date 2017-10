Bewohnerin verjagt Täter

Bonn. Am Sonntagnachmittag versuchte ein Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung in Bonn-Kessenich einzubrechen. Eine Bewohnerin verjagte den Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.10.2017

Gegen 15:30 Uhr kam es am Sonntag zu einem versuchten Einbruch in einer Erdgeschosswohnung in der Hausdorffstraße in Bonn-Kessenich. Der Täter versuchte sich über das Fenster Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Glücklicherweise wurde er von einer Bewohnerin entdeckt, die von innen gegen die Scheibe klopfte und den Einbrecher so in die Flucht in Richtung Reuterstraße schlagen konnte.

Da die Polizei den Unbekannten noch nicht ausfindig machen konnte, bittet sie um Hinweise. Bei dem Täter handele es sich um einen circa 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit stämmiger Statur. Er war unrasiert und trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Bomberjacke und eine ebenfalls schwarze Hose.

Die zuständige Polizeistelle hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.