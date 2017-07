Bügelstation entwendet

Beuel. Am Dienstag brachen bislang Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus ein und stahlen eine Bügelstation.

Von Laszlo Scheuch, 05.07.2017

Ungewöhnliche Beute haben Einbrecher am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus an der Hans-Böckler-Straße gemacht. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr in den Hausflur des Gebäudes und verschafften sich dann durch gewaltsames Aufbrechen einer Wohnungstüre Zugang in die Zimmer.

Die durchsuchten sie nach möglichem Diebesgut. Mit einer Bügelstation als bislang festgestellte Beute verließen die Täter schließlich das Haus und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0228) 150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.