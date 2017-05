Mehrere PKW beschädigt in Bonn

Bonn. Auf der Aennchenstraße prallte ein PKW gegen ein geparktes Auto, schob dieses auf ein zweites Auto und demolierte auf seiner Flucht noch mehrere weitere Autos.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.05.2017

Am frühen Samstagmorgen dürfte es wohl laut gescheppert haben in der Aennchenstraße. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer prallte gegen einen links an der Fahrbahn geparktes Auto, schob es gegen das davor geparkte Auto und fuhr weiter.

Der Aufprall war so heftig, dass der 20-jährige gleich mehrere Teile seiner Fahrzeugfront verlor. Die Polizei fand ein Stück des Kotflügels und Teile seines Kühlers auf dem Fluchtweg. Das Kennzeichen hatte er gleich am Unfallort hinterlassen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 9.500 Euro.

Als die Polizei den Unfallverursacher antraf, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 1,2 Promille. Auf der Wache in Bad Godesberg wurde außerdem ein Drogentest gemacht.