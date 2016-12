Vorfall am Propsthof

28.11.2016 Bonn. Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr haben zwei unbekannte Täter an der Haltestelle Propsthof Nord einem 16-Jährigen das Handy geraubt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei unbekannte Täter haben einem 16-Jährigen am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr das Mobiltelefon geraubt. Die beiden Männer forderten in der Unterführung an der Stadtbahn-Haltestelle Propsthof Nord die Herausgabe des Handys und attackierten den 16-Jährigen. Anschließend rannten sie davon.

Nach Angaben der Bonner Polizei wird der erste Tatverdächtige als 17 bis 18 Jahre alt beschrieben, 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftiger Statur und bekleidet mit grauer Adidas-Trainingshose, schwarzem Adidas-Kapuzenpullover und grauer Kappe. Der zweite Verdächtige trug einen grauen Trainingsanzug. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen. (ga)