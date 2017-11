Ausfall der Überwachungstechnik

Bad Godesberg . In der Nacht hat die Feuerwehr den Straßentunnel von Bad Godesberg für den Verkehr schließen müssen. Grund dafür war ein technischer Ausfall.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.11.2017

Der Straßentunnel in Bad Godesberg, war aufgrund eines Ausfalls in der Medientechnik in der Nacht zu Donnerstag bis in die Morgenstunden geschlossen. Wie die Feuerwehr mitteilte, besteht für die unterirdische Verkehrsachse eine Überwachungspflicht.

Diese konnte ohne Kameras nicht mehr erfüllt werden. Nach Absprache mit dem Tiefbauamt wurde der Tunnel daraufhin geschlossen. Mittlerweile ist der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben.

