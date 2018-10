Rassismus in Deutschland

Ausgelöst durch die Debatte um Mesut Özils Foto mit dem türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan und der resultierenden Rassismus-Debatte, rief der Autor und Aktivist Ali Can Ende Juli #MeTwo ins Leben. Can wurde in Pazarcik im Südosten der Türkei geboren. Als er zwei Jahre alt war, suchte seine kurdisch-alevitische Familie in Deutschland Asyl. „Was man mir aber nicht glauben will, ist, dass ich für demokratische Werte einstehen will“, erklärt er in einem Video auf dem Twitter-Kanal des Online-Magazins Perspective Daily.

Es sei offensichtlich, „dass wir eine neue Debatte über Alltagsrassismus brauchen.“ #MeTwo spiele bewusst auf den Hashtag MeToo an, unter dem Frauen weltweit ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen veröffentlichten. #MeTwo sei nun „sozusagen eine #MeToo-Debatte für Menschen mit Migrationshintergrund“, sagt Can im Video. Die Zwei (Two) sei bewusst gewählt, „weil ich mehr bin als nur eine Identität“. Man könne in Deutschland zu Hause sein und sich trotzdem einem anderen Land verbunden fühlen. „Die zwei Seiten verschmelzen, sie stehen nicht im Widerspruch.“

Der „Hashtag gegen die Diskiminierung von Minderheiten“ wurde nach zwei Tagen zum Trend auf Twitter: Zehntausende Nutzer verwendeten ihn in ihren Botschaften, um ihre persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung im Alltag zu teilen.

Unter einem anderen Hashtag, #FlaggefuerVielfalt, setzt die deutsche Wirtschaft seit dem 20. September ein Zeichen für Vielfalt in der Arbeitswelt. Dazu gehören die Unterzeichner der Charta der Vielfalt. Diese hätten seit 2006 3000 Firmen und Institutionen mit insgesamt 10,4 Millionen Mitarbeitern unterzeichnet, teilte der gleichnamige Verein mit.