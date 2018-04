LKW missachtet Vorfahrt

Dransdorf. Zu einem Unfall ist es am Montagmittag auf der Justus-von-Liebig-Straße in Bonn gekommen. Ein LKW und ein Auto stießen zusammen, es entstand Sachschaden.

Von Jutta Specht, 16.04.2018

Mit einem Schock kam am Montag gegen 13.30 eine junge Autofahrerin davon. Auf ihrem Weg auf der Justus-von-Liebig-Straße Richtung Innennstadt wurde sie von einem Laster gerammt, der von der Robert-Kirchhoff-Straße einbiegen wollte. Die LKW-Fahrerin gab an der Unfallstelle an, den Wagen der jungen Frau nicht gesehen zu haben. Bei beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.