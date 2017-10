Feuerwehreinsatz in Bad Godesberg

Bad Godesberg. Zwei Roller sind am Abend aus noch ungeklärter Ursache in Bad Godesberg in Brand geraten. Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.10.2017

In der Deichstraße sind am Abend zwei Roller in Brand geraten. Das Feuer erstreckte sich über die Fassade eines Mehrfamilienhauses. Eine Frau brachte sich durch ein Fenster im ersten Stock in Sicherheit. Dabei verletzte sich diese am Rücken und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr vor Ort löschte den Brand und kontrollierte die Fassade nach weiteren möglichen Brandherden. Die anderen Bewohner konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.