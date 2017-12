Kollision mit dem Auto einer 74-Jährigen

Beuel. Eine 64-jährige Radfahrerin ist am Freitag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Königswinterer Straße schwer verletzt worden.

Von Jürgen Pohlmann, 08.12.2017

Nach Mitteilung der Polizei war eine 74-jährige Autofahrerin auf der Königswinterer Straße in Richtung Beuel unterwegs. In Höhe der Ampel an der Einmündung zur Straße „Schwarzer Weg“ wollte die 64-jährige Radfahrerin die Straßenseite wechseln und wurde hierbei von dem Wagen der 74-Jährigen erfasst. Nach erster notärztlicher Versorgung wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Unfallaufnahme, bei der zur Spurensicherung auch das „Monobildverfahren“ eingesetzt wurde, hat das zuständige Verkehrskommissariat die Ermittlungen übernommen. Hierbei gehen die Ermittler auch Zeugenangaben nach, nach denen die Autofahrerin möglicherweise bei Rotlicht weitergefahren sein könnte.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.