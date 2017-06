Hauptbahnhof Bonn

Bonn. Am Mittwochabend konnte eine Streife der Bundespolizei einen gesuchten Drogenhändler am Bonner Hauptbahnhof festnehmen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.06.2017

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Mittwochabend einen Mann am Bonner Hauptbahnhof. Laut Angabe der Polizei sprachen die Beamten den Bonner im Nordtunnel des Hauptbahnhofes gegen 23.15 an. Als sie den Ausweis des Mannes überprüften, stellte sich heraus, dass der 45-jährige Türke von der Staatsanwaltschaft Wuppertal per Haftbefehl gesucht wurde.

Die Polizisten nahmen den gesuchten Drogenhändler fest. Die nächsten 244 Tage wird der Mann im Gefängnis verbringen, er wurde Donnerstagvormittag in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.