Vorfälle in der Bonner Nordstadt

30.01.2017 Bonn. In der Bonner Nordstadt haben noch unbekannte Täter in den vergangenen Nächten insgesamt sechs Autos aufgebrochen. Bei den Ermittlungen bittet die Polizei nun um Hinweise.

Die Bonner Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die zuletzt insgesamt sechs Autos in der Nordstadt aufgebrochen und in einem Fall Bargeld entwendet haben. Es handelt sich dabei um Vorfälle in der Dorotheenstraße, der Straße "Im Krausfeld", der Kölnstraße, der Adolfstraße und der Georgstraße.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise, die unter der Nummer 0228-150 entgegengenommen werden. (ga)