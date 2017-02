Vorläufige Festnahme in Bonner Weststadt

01.02.2017 Bonn. Mit der Hilfe eines Augenzeugen ist es der Bonner Polizei gelungen, zwei mutmaßliche Automatenknacker festzunehmen. Die beiden Männer sind bereits in der Vergangenheit durch Eigentumskriminalität aufgefallen.

Die Bonner Polizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Männer festgenommen, die versucht haben sollen, einen Zigarettenautomaten in der Weststadt aufzubrechen. Ein Zeuge hatte gegen 1 Uhr bemerkt, wie die beiden mutmaßlichen Täter den Automaten in der Karl-Frowein-Straße gewaltsam aufhebeln wollten. Daraufhin alarmierte er die Polizei, die die beiden 22 und 40 Jahre alten Männer aufgrund der Personenbeschreibung in der Nähe des Tatorts aufgriffen.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass die Männer in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Eigentumskriminalität aufgefallen sind. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und in Gewahrsam gebracht. Das Kriminalkommissariat 35 hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (ga)