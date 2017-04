Autodiebe in Bonn-Hochkreuz

Bonn. Auf frischer Tat erwischte die Polizei am Donnerstagabend drei Autodiebe. Sie hatten sich an der Kennedyallee nach geparkten Autos umgesehen. Kurz darauf fuhr einer der Männer mit einem VW davon.

Von Anja Wollschlaeger, 07.04.2017

Zivilfahnder der Bonner Polizei haben am Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr drei mutmaßliche Autodiebe auf frischer Tat festgenommen.



Die Beamten bemerkten ein mit drei Personen besetztes Auto aufgefallen. Darin: drei Männer, die sich nach geparkten Fahrzeugen umsahen. Dann parkte das Trio an der Kennedyallee und ging zu Fuß weiter. Wenig später fuhr das Auto der Verdächtigen, nunmehr mit zwei Personen besetzt, in Richtung B9 davon. Kurz darauf folgte der dritte Mann am Steuer eines VW Multivan in gleicher Richtung.



Die Zivilfahnder und die hinzugerufenen Streifenwagen hielten die beiden Fahrzeuge an und kontrollierten sie. Der 31-jährige Fahrer des Multivans versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber von den Beamten gestellt werden. Zusammen mit seinen 21 und 57

Jahre alten mutmaßlichen Komplizen wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht.



Wie sich herausstellte, wurde der VW Multivan in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Sankt Augustin entwendet und mit

gefälschten Kennzeichen in der Turmstraße zwischengeparkt. Bei den drei Männern fanden die Beamten umfangreiches Aufbruchwerkzeug, eine

geringe Menge Rauschgift sowie ein Messer. Im Rahmen der vom zuständigen Kriminalkommissariat 35 geführten Ermittlungen konnte ein

zweiter, in derselben Nacht in Troisdorf entwendeter VW Multivan in Mehlem aufgefunden, sichergestellt und den Tatverdächtigen zugeordnet

werden. Die Ermittlungen gegen die drei Männer dauern derzeit noch an.