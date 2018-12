Autobahn war am Vormittag gesperrt

Bonn. Die Auffahrt auf die Autobahn 565 von der A59 in Fahrtrichtung der Nordbrücke war am Vormittag wegen eines Unfalls gesperrt. Ein Motorradfahrer wurde dort bei einem Unfall schwer verletzt.

Von Anja Wollschlaeger, 20.12.2018

Zwischen dem Autobahndreieck Bonn-Nordost und der Anschlussstelle Bonn-Beuel war die A565 nach einem Unfall am Vormittag gesperrt. Auf der A59 staute sich der Verkehr in Richtung Bonn-Nord in beide Richtungen. Sowohl von Sankt-Augustin kommend als auch aus Königswinter nahmen Autofahrer Umwege in kauf.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist auf der A565 ein Motorradfahrer bei dem Unfall schwer verletzt worden. Der Fahrer war nach dem Unfall ansprechbar und wurde an der Unfallstelle von Rettungskräften versorgt. Für die Unfallaufnahme hatte die Polizei den Bereich gesperrt.