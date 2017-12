Unfall auf der Friedrich-Ebert-Allee

Bonn. Ein 87-jähriger Mercedesfahrer ist aus noch ungeklärter Ursache auf der Friedrich-Ebert-Allee in eine Ampelanlage gefahren. Der Wagen landete auf der Beifahrerseite.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.12.2017

Auf der Friedrich-Ebert-Allee (B9) in Bonn kam es am Abend zu einem Unfall. Ein 87-jähriger Mercedesfahrer, aus Bonn kommend, wollte auf die Autobahn (A 562) in Fahrtrichtung Ramersdorf.

Aus noch ungeklärter Ursache entschied sich der Rentner kurzfristig um, verließ die Abbiegespur und prallte gegen die dortige Ampelanlage. Dabei kippte sein Auto auf die Beifahrerseite.

Die Einsatzkräfte mussten zunächst den Wagen aufrichten. Erst dann konnte der Fahrer geborgen werden. Anschließend wurde der 87-Jährige verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Während der Aufräumarbeiten wurde die Friedrich-Ebert-Allee in Fahrtrichtung Bad Godesberg gesperrt. Die Autobahnzufahrt war ebenfalls nicht befahrbar. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte vor Ort.

Die aktuelle Verkehrslage