Zwei Festnahmen

Tannenbusch. Zu einer blutigen Auseinandersetzung auf offener Straße ist es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf der Oppelner Straße in Tannenbusch gekommen.

Von Axel Vogel, 18.05.2019

Wie ein Beamter der Polizeileitstelle auf Anfrage mitteilte, handelte es sich dabei um eine Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer im Spiel war. "Eine Person erlitt dabei Schnittverletzungen an den Beinen“, so der Polizeibeamte weiter, „es besteht aber keine Lebensgefahr“, der Verletzte wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Opfer habe gegenüber der Polizei von zwei Angreifern gesprochen, die Polizei führt allerdings drei Beschuldigte, 24, 26 und 33 Jahre alt. Bei dem dritten Beschuldigten handelt es sich um den Fahrer des Fahrzeuges mit dem die beiden Täter am Tatort waren. Die Zwei wurden festgenommen. Das Alter des Angegriffenen lag der Polizei noch nicht vor. Wie es genau zu der Auseinandersetzung kam ist bislang unklar. Die Oppelner Straße blieb wegen des Polizeieinsatzes rund eine Stunde lang abgesperrt. Wie die Polizei am Samstagmorgen auf GA-Anfrage mitteilte, hatten die Beschuldigten das Opfer im Zuge der Auseinandersetzung mit einem Cutter-Messer attackiert.