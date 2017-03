Diebstahl in der Südstadt

Bonn. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben zwei Männer Kabel einer Baustelle am Bonner Talweg entwendet. Ein Passant rief bei der Polizei an. Ein Tatverdächtiger wurde gefasst, aber wieder freigelassen.

13.03.2017

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag hat die Polizei einen mutmaßlichen Kabeldieb festgenommen. Ein Passant hat gegen 1 Uhr beobachtet, wie zwei Männer auf einer Baustelle am Bonner Talweg mehrere Kabel in einem Fahrradanhänger verstauten. Der Zeuge rief bei der Polizei an.

Währenddessen fuhren die zwei Tatverdächtigen auf Fahrrädern davon. Der Zeuge verfolgte die beiden, die sich an der Viktoriabrücke trennten. Er teilte der Polizei den aktuellen Standort eines Tatverdächtigen mit. Dieser wurde von der Polizei gestoppt und kontrolliert. Es wurden mehrere Meter Kabel sowie Kneifzangen sichergestellt. Der 58-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Anschließend wurde die Wohnung des Tatverdächtigen untersucht und weitere vermutlich gestohlene Kabelstränge sichergestellt. Der 58-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen wieder entlassen.