Auf frischer Tat ertappt

Die Sternstraße in Bonn.

Bonn. In den Nachmittagsstunden des vergangenen Dienstags wurde in einem Geschäft in der Bonner City ein Ladendieb vorläufig festgenommen. Er soll mehrere Parfumflaschen eingesteckt haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.05.2017

Gegen 16.45 Uhr war der 30-Jährige in einem Drogeriemarkt auf der Sternstraße unterwegs. Mitarbeiter beobachteten, dass er mehrere Parfumflaschen einsteckte und schließlich den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen. Der 30-Jährige wurde daraufhin angesprochen und schließlich von einer alarmierten Fußstreife der Wache GABI überprüft. Dabei wurden bei ihm die entwendeten Gegenstände aufgefunden.

Der mutmaßliche Ladendieb, der der Polizei auch auf den Gebieten der Eigentums- und Rauschgiftkriminalität bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen und in das Gewahrsam genommen. Das zuständige Kriminalkommissariat führt jetzt die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen.