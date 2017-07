Gegenstände in ungenutzter Sauna

In Beuel sind Gegenstände in einer ungenutzten Sauna in Brand geraten.

Von Jens Kleinert, 19.07.2017

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zur Rilkestraße gerufen worden. Nach Auskunft ihres Einsatzleiters Thomas Adenauer waren im Keller eines Einfamilienhauses Gegenstände in Brand geraten, die in einer ungenutzten Sauna lagerten.

Bei Ausbruch des Feuers befanden sich mehrere Kinder im Haus, die dort wohl gespielt hatten und dann auf den Rauch im Keller aufmerksam wurden. Die Feuerwehr rückte um 16.30 Uhr aus und löschte die Flammen. Etwas mehr als eine Stunde dauerte der Einsatz.