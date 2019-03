Rauchmelder weckte Bewohner

Bonn. Am Abend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in den Stadtteil Auerberg gerufen. Eine Küchezeile in einem Mehrfamilienhaus hatte Feuer gefangen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.03.2019

In einem Mehrfamilienhaus in der Pariser Straße ist am Abend gegen 21.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr kurze Zeit später mit einem Trupp an der Einsatzstelle eintraf, hatte der Bewohner seine verrauchte Wohnung bereits unverletzt verlassen.

Ein Rauchmelder weckte den Mann, der zuvor beim kochen eingeschlafen war. Zwei Katzen blieben ebenfalls unverletzt. Wegen der Lüftungsschächte, die die einzelnen Wohnungen miteinander verbinden, mussten neben der Brandwohnung auch darüberliegende Wohnungen auf Rauch kontrolliert werden. Niemand wurde verletzt.