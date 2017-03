Raubdelikt auf Pützchens Chaussee

BONN. Ein junger Mann soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beraubt worden sein. Demnach habe eine größere Gruppe von Männern ihn aufgefordert, seine Wertsachen auszuhändigen. Die Ermittlungen zu dem möglichen Raub wurden aufgenommen.

28.02.2017

In der Nacht von Weiberfastnacht auf Freitag soll eine Gruppe von drei bis fünf Männern einen Passanten beraubt haben. Der 24-Jährige ist gegen 0.45 Uhr auf der Pützchens Chaussee in Richtung Röhfeldstraße unterwegs gewesen, als er die Personengruppe bemerkt haben will.

Nach eigenen Angaben sollen ihn die Männer aufgefordert haben, stehen zu bleiben und Bargeld sowie Mobiltelefon auszuhändigen. Dies habe er auch getan. Laut der Polizei, könne ein Mann bewaffnet gewesen sein. Eine Beschreibung der Täter liegt bisher nicht vor. Die Ermittlungen wurden vom Kriminalkommissariat 32 aufgenommen.



Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 0228-150 gemeldet werden.