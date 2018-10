Tannenbusch. Ein 37-jähriger Mann bietet ein gestohlenes Fahrrad im Internet zum Verkauf an. Bei der verabredeten Übergabe kommt es zur Festnahme mit Überraschung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.10.2018

Eine Frau hatte am 24. Oktober ihr gestohlenes Fahrrad auf einer Verkaufsplattform im Internet wiederentdeckt und anschließend mit dem Anbieter einen Kauf vereinbart. Zur Sicherheit alarmierte die Geschädigte die Polizei. Ein 37-Jähriger Mann erschien an dem verabredeten Übergabeort an der Landsberger Straße in Bonn-Tannenbusch mit dem entwendeten Rad.

Die Polizei nahm den Mann vor Ort sofort fest. Bei der durchgeführten Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, das dieser mit Haftbefehl gesucht wird. Daraufhin wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein daraufhin eingeleitetes Verfahren wegen Hehlerei dauert zurzeit noch an.