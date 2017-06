Straßenraub in Bonn

Bonn. Zwei junge Männer haben einer 23-jährigen Frau in Bonn Dransdorf gewaltsam ihr Telefon entwendet. Die Polizei hat den Fall aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.06.2017

Am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr haben zwei bislang unbekannte Männer eine Frau überfallen und ihr das Handy entwendet. Die 23-jährige Frau war auf dem Weg von der Grootestraße über den Vorgebirgsbahnweg in Richtung Lenaustraße. Die zwei jungen Männer müssen ihr nach derzeitigem stand aus Richtung Spielhaus entgegen gekommen sein. Sie entrissen der Frau ihr Handy und rannten in Richtung Straßenbahnhaltestelle Dransdorf.

Die Unbekannten sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, von großer Statur und sportlich gekleidet gewesen sein. Einer der Männer soll ein schwarzes Basecap mit einem weißen "A" als Aufdruck getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den zwei Unbekannten. Wer die zwei Männer zur Zeit des Vorfalls im Vorgebirgsbahnweg gesehen hat oder Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise bitte unter 0228/15-0 melden.