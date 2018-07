Einen Polizeieinsatz wegen Körperverletzung gab es am späten Donnerstagabend in Bonn-Dransdorf.

BONN. Am späten Donnerstagabend ist in Bonn-Dransdorf eine Frau körperlich angegriffen worden. Zeugen verständigten die Polizei, der Täter flüchtete zunächst.

Nach einem Körperverletzungsdelikt im Bonner Stadtteil Dransdorf hat die Polizei den mutmaßlichen Täter am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr gefasst. Wie die Leitstelle der Polzei auf GA-Anfrage berichtete, hatte der Mann an der Ecke Justus-von-Liebig-Straße/Brühler Straße eine Frau körperlich angegriffen. Zeugen riefen daraufhin per Notruf die Polizei. Der Täter flüchtete. Eine Streifenwagenbesatzung konnte ihn aber kurze Zeit später fassen, er wurde auf die Wache gebracht.