Brand in Poppelsdorf

Es brannte in einer Erdgeschosswohnung in Poppelsdorf.

16.01.2017 Bonn/Poppelsdorf. Ein Wohnungsbrand in Poppelsdorf löste am Abend bei der Feuerwehr Alarm aus. Zwei Anwohner wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In einem Mehrfamilienhaus in Poppelsdorf hat es am Abend gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Passanten um kurz vor 22 Uhr den Brand gemeldet. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, befanden sich die beiden verletzten Bewohner, ein älteres Ehepaar, wie auch die Anwohner der benachbarten Wohnungen bereits vor dem Gebäude. Die beiden Senioren wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte räumten das Gebäude und konnten den Brand, der bereits auf Nachbarräume übergegriffen war, löschen. Nach den Löscharbeiten suchten die eingesetzten Kräfte die Brandwohnung noch einmal mit der Wärmebildkamera nach versteckten Glutnestern ab.

Schließlich konnten die Nachbarn wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandwohnung wurde von der Polizei beschlagnahmt, möglicherweise hatte der Weihnachtsbaum in der Erdgeschosswohnung Feuer gefangen.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort.