Feuerwehreinsatz

In Bonn-Holzlar brennt ein Einfamilienhaus.

In Bonn-Holzlar brennt ein Einfamilienhaus.

Bonn. Die Feuerwehr hat am Samstagmorgen mit einem brennenden Einfamilienhaus und starker Rauchentwicklung in der Christ-König-Straße in Bonn-Holzlar zu kämpfen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.02.2019

Am Samstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Christ-König-Straße in Bonn-Holzlar gerufen worden, dort brennt ein Einfamilienhaus. Die Rettungskräfte kämpfen aktuell gegen die enorme Rauchentwicklung und das Feuer im inneren des Hauses. Die Brandursache ist bisher unklar.

Laut GA-Informationen hat sich das Feuer vom Erdgeschoss aus auf das gesamte Haus ausgebreitet. Die Bewohnerin des Hauses konnte sich unter Schock, aber ohne weitere Verletzungen, aus dem Haus ins Freie retten.

Weitere Berichterstattung folgt...