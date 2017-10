Beuel. Am Freitag, den 27. Oktober, wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Elsa-Brandström-Straße in Bonn-Beuel eingebrochen. Die Einbrecher erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.10.2017

Am Freitag, den 27. Oktober, brachen Unbekannte zwischen 13.30 und 22.00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Elsa-Brandström-Straße in Bonn-Beuel ein. Die Einbrecher hebelten dabei die Terrassentür auf und stahlen Schmuck und Bargeld aus der Wohnung. Nach dem erfolgreichen Einbruch kamen die Täter unerkannt davon.

Das Kriminalkommissariat 34 konnte vor Ort Spuren sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, die sich zum besagten Zeitraum in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben, wird gebeten diese der Polizei mitzuteilen: 0228/150.