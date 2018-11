Zeugen gesucht

Bonn. Die Polizei Bonn sucht nach Zeugen für einen Einbruchsversuch in Bonn-Friesdorf am 5. November.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.11.2018

Am Montag, den 05. November zwischen 14:00 und 18:30 Uhr haben Unbekannte versucht in ein infamilienhaus auf der Straße "Im Wiesengrund" in Bonn-Friesdorf einzubrechen. Die Täter versuchten dabei durch eine Terrassentür in das Haus zu gelangen, scheiterten mit ihren Hebelversuchen jedoch an den zusätzlichen Einbruchssicherungen.

Die Polizei Bonn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in dem Zeitraum etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.