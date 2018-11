Unfall im Berufsverkehr in Bonn

Ein Unfall sorgte am Autobahnkreuz Bonn-Nord am Morgen für eine erhebliche Verkehrsbehinderung.

Bonn. Ein Unfall am Autobahnkreuz Bonn-Nord hat am Montagmorgen für größere Verkehrsbehinderungen gesorgt. Mehrere Fahrzeuge prallten zusammen und die Autobahn wurde zwischenzeitlich voll gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.11.2018

Am frühen Montagmorgen kam es am Autobahnkreuz Bonn-Nord auf der Bundesautobahn 565 in Fahrtrichtung Siegburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos und ein Kleinlastwagen prallten ineinander.

Eine Fahrerin erlitt mittelschwere Verletzungen und musste von den Einsatzkräften aus ihrem Auto geborgen werden. Anschließend wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Während des Unfalls, der in den morgendlichen Berufsverkehr fiel, war die Autobahn zunächst voll gesperrt. Erst gegen halb neun konnte die Fahrbahn zumindest teilweise wieder für den Verkehr freigegeben werden. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte vor Ort.