Einbruch in Bonn-Kessenich

Bonn-Kessenich. Im Frühjahr sorgen auf Kipp stehende Fenster für Frischluft - und sind eine Einladung an Diebe. In Bonn-Kessenich sind Unbekannte am Dienstag auf diese Weise in eine Wohnung eingebrochen.

12.04.2017

Am Dienstag haben Einbrecher ein auf Kipp stehendes Fenster in einem Mehrparteienhaus in der Burbacher Straße in Kessenich zu einem Einbruch genutzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen 14 und 23 Uhr. Die Diebe nahmen Schmuck, Bargeld, Kleidung und eine Playstation mit.

Die Polizei weist darauf hin, dass auf Kipp stehend Fenster es potentiellen Einbrechern besonders leicht machten, in eine Wohnung einzusteigen. Aus diesem Grund sollten gekippte Fenster laut Polizei nie unbeobachtet bleiben. Beim Verlassen des Hauses und vor dem Schlafengehen sollten sie daher geschlossen werden.

Hinweise zu dem Einbruch in der Burbacher Straße nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.