Feuerwehr im Einsatz

Friesdorf. Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Abend durch eine Meldung der automatischen Gefahrenwarnanlage zum Freibad Friesdorf gerufen worden. Weitere Spezialkräfte sind vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.05.2019

Die eingetroffene Feuerwehr nahm einen Chlorgeruch sowie ein Rauschen aus einem Technikraum wahr. Umgehend wurde die Alarmstufe erhöht und ein Fachberater Chemie sowie Fachkräfte des Bäderamtes hinzugerufen. Ein Trupp in Chemikalienschutzanzügen wurde eingesetzt, um die vorhandenen Chlorgasflaschen an der Dosiereinrichtung zu verschließen.

Außerdem wurde eine Turnhalle sowie der anliegende Fußballplatz geräumt. In Abstimmung mit dem Fachkräften durften die Anlieger in Ihren Wohnungen bleiben und werden fortlaufend über den Einsatz informiert. Austretende Dämpfe werden kontinuierlich mit einem Wasser-Sprühstrahl bekämpft, teilte die Feuerwehr mit. Insgesamt 70 Einsatzkräften sind aktuell noch vor Ort. Der Einsatz dauert an.