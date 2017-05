Polizei bittet um Mithilfe

Die Unbekannten verschafften sich am hellichten Tag Zugang zum Reihenhaus.

Bonn-Südstadt. Zwei mutmaßliche Einbrecher drangen am gestrigen Dienstagnachmittag in ein Reihenhaus auf der Schumannstraße ein. Der Bewohner ertappte die beiden Männer auf frischer Tat im Hausflur, woraufhin die Täter die Flucht in Richtung Weberstraße ergriffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.05.2017

Nach derzeitigem Sachstand wurde nichts entwendet. Die Unbekannten werden als junge Männer von schlanker Statur beschrieben, die schwarz-graue Sommerjacken getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beschriebenen Personen im Tatzeitraum in Tatortnähe gesehen?

Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.