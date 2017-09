Fritteuse fing Feuer

Beuel. Die Feuerwehr wurde am Dienstag zu einem Brand in einer Gaststätte im Brückenforum gerufen. Dort hatte eine Fritteuse Feuer gefangen, der Rauch breitete sich in die oberen Etagen aus.

Von Jutta Specht, 19.09.2017

Die brennende Fritteuse in einer Gaststätte im Brückenforum hatten die 15 Feuerwehrmänner am Dienstag gegen 15.45 Uhr schnell gelöscht - ein Übergreifen auf weitere Teile der Küche konnte verhindert werden. Länger kämpften die Einsatzkräfte dagegen mit dem dichten Rauch, der sich in der Einkaufspassage und den Räumen in den oberen Etagen ausbreitete. Wie Einsatzleiter Lars Gödel berichtet, verteilte sich dieser über Installationsschächte. Diese mussten im Anschluß an die Löscharbeiten alle einzeln inspiziert werden.

Um eine Gefährdung der Kunden auszuschließen, wurden die Einkaufspassage und Teile der Obergeschosse zeitweise evakuiert. Die Feuerwehr führte noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch. Verletzt wurde niemand.

Weil die drei Löschfahrzeuge der Feuerwehr die Kreuzung am Brückenforum blockierten, kam es bis 17.15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.