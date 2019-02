Rettung mit traurigem Ende

Bonn. Ein bellender Hund hat einer 75-Jährigen am Samstagmorgen bei einem Wohnhausbrand in der Straße Am Hang in Bonn-Holzlar mutmaßlich das Leben gerettet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.02.2019

Am Samstagmorgen gegen 9.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Straße Am Hang in Bonn-Holzlar gerufen, dort brannte ein Wohnhaus. Die Rettungskräfte mussten bei dem Einsatz wegen der enormen Rauchentwicklung mit Atemschutz vorgehen.

Laut GA-Informationen hat sich das Feuer vom Erdgeschoss aus auf das gesamte Haus ausgebreitet. Die 75-jährige Bewohnerin des Hauses wurde von ihrem bellenden Hund geweckt und konnte sich unter Schock, aber ohne weitere Verletzungen, aus dem Haus ins Freie retten. Der Hund konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Brandursache ist bisher noch völlig unklar. Es entstand erheblicher Schaden am Gebäude, so dass das Haus derzeit unbewohnbar ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.