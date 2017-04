Baumschädigung in Bonn

Die Zierkirsche in der Vorgebirgsstraße ist mit gelber Farbe und Folie beschädigt.

Bonn. Einen Baum in der Bonner Altstadt ist plötzlich gelb angestrichen und mit Folie umwickelt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an einer Zierkirsche in der Heerstraße.

Von Anja Wollschlaeger, 07.04.2017

Bäume mit Wolle zu umstricken ist ein aktueller Trend. Doch was sich in der Heerstraße/Vorgebirgsstraße am Sonntag abgespielt hat, hält die Polizei für wenig künstlerisch wertvoll. Im Gegenteil: Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Was war passiert: Zwischen Sonntagvormittag und Montagfrüh strichen die Täter den Stamm der Zierkirsche mit gelber Farbe an. Zudem umwickelten sie Teile der Pflanze mit Folie.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen in der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise.