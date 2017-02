Verkehrszwischenfall in Duisdorf

Duisdorf. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls vom vergangenen Donnerstag, bei dem ein siebenjähriger Junge durch einen Autofahrer gefährdet worden sein soll.

20.02.2017

Nach bisherigen Ermittlungen soll am Donnerstag (16.02.2017) gegen 16.15 Uhr auf der Weierbornstraße ein schwarzer Pkw einen Jungen geschnitten haben. Dabei fuhr das Auto so dicht an dem Jungen vorbei, dass dieser nach vorne kippte und gegen die Fahrzeugfront stieß.

Der Autofahrer stoppte, schimpfte und fuhr anschließend in Richtung Alte Straße weiter. Nach Zeugenangaben wurde der Fahrer von einer jungen Frau begleitet. Der Siebenjährige blieb unverletzt. Wer Hinweise zu dem Geschehen oder dem bislang unbekannten Fahrer und Pkw geben kann, wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Meckenheim in Verbindung zu setzen. Rufnummer: 0228/150. (GA)