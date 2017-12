Polizei bittet um Hinweise

Bonn. Die Polizei fahndet nach bislang unbekannten Autodieben, die in der Nacht zu Freitag überrascht wurden. Nach einer Verfolgungsjagd durch Bonn, konnten die Flüchtigen entkommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.12.2017

Am frühen Freitagmorgen sind der Polizei gegen drei Uhr auf der Mittelstraße mehrere Fahrzeuge aufgefallen. Als die Beamten sich zu einer Kontrolle der drei Autos entschlossen und wendeten, gaben die Fahrer der auffälligen Fahrzeuge Gas und fuhren davon.

Nachdem das erste Auto der Kolonne, ein dunkler Ford mit gelbem Kennzeichen, in eine Seitenstraße abgebogen war, stoppte der

nachfolgende weiße Mercedes am Fahrbahnrand der Mittelstraße. Der Fahrer sprang aus dem Fahrzeug und stieg in einen roten BMW ein, der wiederum mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ludwig-Erhard-Allee davonfuhr. Der benutzte weiße Mercedes wurde vor Ort zurückgelassen und war zuvor gegen ein Verkehrsschild geprallt.

Die Polizisten verfolgten nun den flüchtigen roten BMW, der in riskanter Fahrweise über die B9 und die Reuterstraße auf die Bundesautobahn 565 fuhr. Währenddessen wurde von der Einsatzleitstelle eine Großfahndung nach dem BMW eingeleitet. An der Anschlussstelle zur Autobahn 555 verlor sich die Spur des Wagens.

Im Laufe der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, das der rote 3er BMW und der weiße Mercedes kurz zuvor aus einer Tiefgarage in der Denglerstraße gestohlen worden waren. Der zurückgelassene Mercedes wurde auf weitere Spuren untersucht. Die Fahndung nach dem gestohlenen BMW und dem dunklen Ford Kombi dauert an.

Das zuständige Kriminalkommissariat 35 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind die beschriebenen Fahrzeuge in der Nacht zu Freitag aufgefallen und wer kann nähere Angaben zu den Insassen machen? Wer hat in der Denglerstraße etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise werden unter 0228/15-0 entgegengenommen.