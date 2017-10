Polizei klärt auf

Bonn/Region. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit informiert die Polizei rund um das Thema Einbruch. Hier ein Überblick wann und wo die Beamten vor Ort sind.

"Riegel vor! Sicher ist sicherer!" lautet das Motto der Aktionswoche der Polizei in Bonn und der Region gegen Wohnungseinbrüche. So macht das Polizei-Mobil wieder an verschiedenen Orten Station, zudem stehen im Polizeipräsidium in Ramersdorf verschiedene Präventionsveranstaltungen auf dem Programm.

Auch wenn der Polizei zufolge die Einbruchzahlen seit 2013 in Bonn und der Region deutlich gesenkt werden konnten, setzt die Bonner Polizei ihre umfangreichen Maßnahmen zur Verhinderung dieser Delikte weiter fort.

Neben der polizeilichen Präsenz, Kontrollen, Spurensicherung und zentralen kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden erst kürzlich weitere Kooperationen mit Wohnungsbaugesellschaften geschlossen, um gemeinsam Einbrechern den Riegel vorzuschieben.

Außerdem setzt die Bonner Polizei nach wie vor auf ihr umfangreiches Beratungsangebot zur richtigen Sicherung von Fenstern.