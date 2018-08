In einem Bonner Laden der Fastfoodkette ist ein Mann aggressiv aufgetreten.

BONN. In dem Bonner Laden der Fastfoodkette an der Poststraße hat ein 46-jähriger Mann zwei Frauen angegriffen. Die Polizei schlichtete und fertigte eine Anzeige an.

Ein 46 Jahre alter Mann hat am Sonntagmittag zwei junge Frauen im McDonalds-Schnellrestaurant an der Poststraße in Bonn angegriffen. Laut Polizei schlug er auf die Damen ein, verletzte sie dabei aber nicht.

Der Grund der Auseinandersetzung sei nicht bekannt. Die hinzugerufenen Polizisten schlichteten den Streit und fertigten eine Strafanzeige gegen den Mann wegen Körperverletzung an. Offen blieb, ob die beteiligten Personen sich kannten.