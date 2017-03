Raub am Bahnhof in Bonn

BONN. Ein 44-Jähriger soll in der Nacht zu Montag auf der Quantiusstraße von zwei Fremden verfolgt und schließlich beraubt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

28.02.2017

Gegen Mitternacht soll ein 44-Jähriger auf der Quantiusstraße in der Bonner Innenstadt von zwei noch Unbekannten verfolgt worden sein. In Höhe eines Hotels- in Bahnhofsnähe sollen die verdächtigen den Mann dann von hinten einen Stoß versetzt haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie entrissen ihm das Mobiltelefon und rannten durch eine Unterführung in Richtung Hauptbahnhof.



Die Täter werden wie folgt beschrieben:

ca. 1,70-1,80 Meter groß

etwa 25- 30 Jahre alt

schmale Statur

bekleidet mit Jeans, schwarze Lederjacke und hellgrünen Turnschuhe

der andere trug Jeans und Jeansjacke

Die Tat wurde bei der Polizei angezeigt. Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem die verdächtigen Personen aufgefallen sind oder wer Angaben zur Identität machen kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0228-150 melden. (ga)