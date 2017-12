Mercedes prallt gegen Ampelmast

Bonn. Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Allee (B9) in Bonn, bei dem ein 87-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen gegen eine Ampelanlage prallte. Der Fahrer wurde leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.12.2017

Nach Angaben der Polizei war der 87-Jährige mit seinem Mercedes gegen 20 Uhr am Samstagabend auf der B9 in Richtung Bad Godesberg unterwegs. In Höhe der Auffahrt auf die A562 in Richtung Ramersdorf bemerkte er, dass er irrtümlich den Fahrstreifen zur Autobahn befuhr und lenkte sein Auto zurück auf die Friedrich-Ebert-Allee. Laut Polizei touchierte der Mercedes dabei den Bordstein und prallte daraufhin ungebremst gegen einen Ampelmast.

Durch den Aufprall wurde das Auto auf die Seite geschleudert und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Stehen. Die kurze Zeit später eingetroffenen Einsatzkräfte mussten den 87-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Während des Einsatzes wurde die Friedrich-Ebert-Allee in Fahrtrichtung Bad Godesberg voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

Die aktuelle Verkehrslage