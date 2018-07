Umlage sinkt nochmals

Die LVR-Klinik in Bonn.

Bonn. Im vergangenen Jahr sind 166 Millionen Euro an Mitteln des Landschaftsverbands Rheinland nach Bonn geflossen. Umgekehrt zahlte Bonn 80,5 Millionen Euro Umlage - diese sinkt 2018 nochmals leicht.

Aus dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) sind im vergangenen Jahr 166 Millionen Euro nach Bonn geflossen. Davon kamen allein 92 Millionen Euro Menschen mit Behinderungen zugute, wie der LVR mitteilt - als Sozialhilfe sowie Mittel für die Förderschule, die Kriegsopferfürsorge und für schwerbehinderte Menschen im Beruf. Umgekehrt hat die Stadt eine Umlage von 80,5 Millionen Euro an den LVR abgeführt. Die Landschaftsversammlung hatte den Satz allerdings um 0,75 Prozentpunkte gesenkt, was Bonn laut LVR um 3,9 Millionen Euro entlastet hat. Auch 2018 sinkt die Umlage noch einmal leicht. Der LVR betreibt in der Stadt zahlreiche Einrichtungen wie die LVR-Klinik und das Landesmuseum.