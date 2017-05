Polizei ermittelt nach Raubüberfall

Bonn-Hochkreuz. Drei junge Männer überfielen am Samstagmorgen das Geschäft in der Straße "Langer Grabenweg" und bedrohten die Angestellten mit einem Messer. Sie konnten unerkannt entkommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.05.2017

Die Angestellten hatten eben erst die Ladentüren geöffnet, als die drei Tatverdächtigen in die Geschäftsräume eindrangen. Dort forderten sie mit vorgehaltenem Messer die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute über die Matthias-Grünewald-Straße in Richtung Kennedyallee. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den drei Männern verlief ergebnislos. Zeugen beschreiben die Tatverdächtigen folgendermaßen:

Die erste Person hat längere Kotletten, trug eine dunkle Hose mit roten Streifen, eine dickere Jacke mit hellem Innenfutter und einen schwarzen Schal sowie helle Schuhe. Der zweite Mann war bekleidet mit einer dunklen Hose und Adidas-Oberteil mit goldenen Streifen sowie ebenfalls hellen Schuhen. Weiterhin trug er eine schwarze Kappe und einen Palästinenser-Schal. Bei sich hatte er eine Plastiktüte mit "Aldi"-Aufdruck. Der dritte Tatverdächtige trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose mit hellen Streifen und weißer Kappe.

Alle drei Tatverdächtigen sind zwischen 25 und 30 Jahre alt und sprechen deutsch mit Akzent. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind am Samstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.