Tankstelle in Tannenbusch überfallen

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle hat die Polizei zwei Täter gestellt. Dabei wurden die Beamten jedoch von den Gästen eines Bistros gestört und attackiert. Die Polizei überprüfte danach 20 Personen.

Von Sofia Grillo, 13.04.2017

Drei Täter haben am Mittwochabend eine Angestellte der Tankstelle in der Hohe Straße Bonn mit einem Messer bedroht. Sie forderten Bargeld ein und flohen mit der Beute. Als die Polizeibeamten einen der Täter verhören wollte, wurden sie von einer Gruppe von Menschen attackiert. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt.

Laut der Polizei Bonn stand die Angestellte der Tankstelle nach dem Überfall unter Schock und musste ärztlich behandelt werden. Zwei Beamte konnten unmittelbar nach dem Raub zwei der Täter stellen. Als sie einen von ihnen vernehmen wollten, wurden sie von Gästen eines Bistros in Bonn-Tannenbusch dabei gestört. Die Menschengruppe attackierte die Beamten und bewarf sie mit Gegenständen.

Ob die Gäste mit den Tätern in Verbindung standen, muss noch ermittelt werden, teilt die Polizei Bonn mit. Ein Beamter wurde bei dem Angriff der Bistro Gäste leicht verletzt, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Die Beamten forderten Unterstützung an. Insgesamt 20 Personen wurden nach diesem so genannten Tumultdelikt untersucht.