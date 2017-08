Unbekannte verletzten Bahnfahrer

Eine Bahn der Linie 16 fährt in die Haltestelle in Widdig ein.

Bonn. Von einer Fußgängerbrücke aus haben Unbekannte eine Straßenbahn mit Gegenständen, vermutlich Steinen, beworfen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. An der Bahn entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht noch immer nach den Tätern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.08.2017

Mehrere Unbekannte hatten am Abend des 20. Juli von der Fußgängerbrücke im Bereich des Masurenweges Gegenstände auf eine fahrende Straßenbahn geworfen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer der Bahn am Auge verletzt. Die Beamten bitten um Hinweise zur Tat.

Die Straßenbahn der Linie 16 war Richtung Köln unterwegs. Gegen 22 Uhr bewarfen die Täter die Straßenbahn kurz vor der Haltestelle "Tannenbusch Mitte". Die Fußgängerbrücke, auf der sie standen, ist eine Verlängerung der Ostpreußenstraße in Richtung Chemnitzer Weg. Die Polizei vermutet, dass die Täter Steine geworfen haben. Sie trafen die Frontscheibe der Bahn.

Der 51-Jährige Fahrer wurde durch einen Glassplitter am Auge verletzt. Nachdem er die Bahn an der Haltstelle gestoppt hatte, setzte er einen Notruf bei seiner Zentrale ab. Die Fahrgäste alarmierten die Polizei und einen Rettungswagen. Der Straßenbahnfahrer wurde in eine Klinik gebracht.

An der Bahn entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Tätern um drei Jugendliche handelt. Die Beamten suchen daher auch weiterhin nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität der Täter machen können. Wer Hinweise hat, wird gebeten sich unter 0228/150 zu melden.