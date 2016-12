Bewohnerin erwischt Einbrecher in Bonn

16.12.2016 Bonn-Medinghoven. Die Polizei fahndet mit Phantombildern nach einem unbekannten Paar, dass am Donnerstag, 8.Dezember gegen 13.50 Uhr in die Wohnung eines Mehrparteienhauses am Europaring in Medinghoven eingebrochen sein soll und dabei von der Bewohnerin ertappt wurde.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Verdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Bonner Polizei nun auf richterlichen Beschluss vom Landeskriminalamt erstellte Phantombilder der unbekannten Tatverdächtigen.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Männlicher Täter:

- Etwa 35 Jahre alt - ca. 1,75 m groß

- Fünftagebart - schlanke Statur, dünne Beine - schmales Gesicht

- dunkle und vereinzelt graue Haare, herausgewachsener Schnitt

- bekleidet mit dunkler Stoffhose und blauer Jacke mit Bund und Aufsatz/Muster an der Schulter

- sprach deutsch ohne Akzent.

Weibliche Täterin:

- Etwa 27 Jahre alt - ca. 1,55 m groß

- braune Augen

- lockige, hellbraune, zu einem schulterlangen Zopf gebundene Haare

- normale Statur - trat selbstsicher auf - bekleidet mit heller Oberbekleidung

- führte eine mittel- bis hellbraune Umhängetasche mit.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die auf dem Phantombild gezeigten Personen geben können, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat oder der Kriminalwache in Verbindung zu setzen. (ga)